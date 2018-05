Flamengo vai registrar B.O. para evitar novos atos violentos da torcida

A diretoria do Flamengo vai fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil, nesta quarta-feira, para evitar novos atos violentos por parte de sua torcida, como aconteceu na sexta, no embarque da delegação rubro-negra rumo à Fortaleza - o time carioca venceu o Ceará por 3 a 0 e assumiu a liderança do Brasileirão.

+ Torcedores do Flamengo cercam atletas e protestam durante embarque

O clube também vai acionar o Ministério Público através do envio de um ofício ao Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A meta da diretoria é alertar as autoridades sobre os protestos recentes da torcida que envolveram atos de violência.

O auge das manifestações aconteceram no embarque do time para Fortaleza na sexta-feira. Jogadores chegaram a ser cercados por um grupo de torcedores no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

A delegação até tentou evitar os torcedores ao chegar ao local por uma entrada alternativa. No entanto, os torcedores descobriram a mudança do trajeto e cercaram os jogadores quando desciam do ônibus. Um dos principais alvos foi o meia Diego, que precisou da proteção dos seguranças.

Mais cedo, no mesmo dia, os torcedores foram ao treino e gritavam palavras de ordem como: "Premiação de quê?" e "presidente banana, time pipoqueiro". Além disso, atiraram cascas de banana e pipocas na entrada do CT.

Dias antes, a torcida já havia manifestado sua indignação com os jogadores após o duelo contra o Independiente Santa Fe, pela Copa Libertadores. Após o empate na Colômbia, alguns flamenguistas foram ao aeroporto recepcionar o elenco com novos protestos, com ofensas, xingamentos e até ameaças.