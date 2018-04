Flamengo vai surpreender no Brasileirão, diz Renato Abreu

RIO - O Flamengo não está cotado para disputar as primeira posições do Campeonato Brasileiro, que começa no domingo para o rubro-negro, com a partida contra o Santos, em Brasília. Mas a opinião geral dos críticos e torcedores não afetam a confiança do elenco.

"Podemos chegar muito longe, em termos de classificação e título. Muitos estão achando que nosso time não tem qualidade nem maturidade. Acho que quem pensa assim está enganado", discursou o meia Renato, um dos líderes do grupo. "Temos qualidade. Claro que teremos dificuldades, como todas as equipes terão. Vamos deixar (os outros) pensarem o que quiser e fazer nosso trabalho."

O técnico Jorginho parece já ter definido o time para o duelo com os santistas. O jovem Luiz Antônio treinou entre os titulares pelo segundo dia consecutivo e ganhou a vaga de Amaral na cabeça de área. O garoto tem menos poder de marcação do que Amaral, o que pode ser perigoso no embate contra Neymar.

"Neymar é um ídolo do futebol brasileiro, jogador referência. Ele desequilibra há muitos anos. Mas ele não joga sozinho. Para ele funcionar, tem que ter jogadores que ajudem. Tem que pensar no conjunto", analisou Renato.

O atacante Marcelo Moreno treinou entre os reservas, ao lado de Carlos Eduardo, e deve mesmo ficar como opção para a partida de estreia no Brasileiro.