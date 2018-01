Flamengo vence 1º amistoso do ano O novo time do Flamengo estreou hoje com uma vitória, por 3 a 2, em um amistoso, contra o CFZ, de Brasília, no Estádio Mané Garrincha. Apesar do bom resultado, o time carioca cometeu sucessivas falhas defensivas e mostrou que este setor será o principal problema que o técnico rubro-negro Abel Braga precisará solucionar. Após um ano parado, o zagueiro Júnior Baiano reestreou no Flamengo e, fora-de-ritmo, cometeu uma falha inadimissível para um jogador de alto- nível. Logo aos três minutos do primeiro tempo, ele errou um passe e tocou a bola para o atacante Bispo, que inaugurou o placar para o CFZ. O empate do Flamengo veio aos 15 minutos em um chute do lateral-direito Rafael. Em um novo ataque, aos 25 minutos, o atacante Alexandre do CFZ aproveitou nova falha defensiva do Flamengo e marcou o segundo gol para o time de Brasília. Apesar da desvantagem no marcador, os jogadores do time carioca seguiram atacando o adversário, já que estava melhor armado em campo. De tanto insistir, aos 43 minutos, Júnior Baiano se redimiu e, de cabeça, provocou nova igualdade no placar. No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor defensivamente e conseguiu anular a maioria das jogadas de ataque do CFZ. Mesmo assim, a equipe de Brasília ainda armou algumas jogadas de ataque, que foram defendidas pelo goleiro Júlio César. O meia Felipe assegurou a primeira vitória rubro- negra do ano ao marcar o terceiro gol aos 15 minutos do segundo tempo.