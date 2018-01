Flamengo soma a sexta vitória consecutiva ao superar a Chapecoense

Com volume de jogo e dois golaços, o Flamengo bateu fora de casa a Chapecoense pelo placar de 3 a 1 e se manteve neste domingo em 4º lugar no Brasileirão, com 41 pontos. Paulinho, Canteros e Kayke marcaram para o time do Rio de Janeiro. Bruno Rangel descontou de pênalti para os catarinenses, que terminaram a rodada em 14º, com 30 pontos.

O Flamengo dominou todo o primeiro tempo. Com boa atuação do trio Jorge, Paulinho e Canteros, a equipe da casa foi neutralizada, transformando o goleiro Paulo Victor em um mero espectador do duelo. A vantagem saiu com dois golaços.

Aos 10 minutos, César Martins cruzou da direita na segunda trave, a bola passou por todo mundo até chegar em Paulinho. O atacante mandou de primeira para abrir o placar. O segundo veio aos 32 minutos, quando César Martins se lançou ao ataque, tocou para Cirino rolar para Canteros mandar a bomba no gol de Danilo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se no primeiro tempo o Flamengo fez o que quis na Arena Condá, na segunda etapa a Chapecoense reconquistou seu espaço no confronto e controlou as jogadas. As melhores chances partiam da direita, com Apodi. Aos 22 minutos, após cruzamento do ala, Maylson subiu livre para cabecear perigosamente para o gol.

Mas o time da casa só balançaria as redes aos 35 minutos, em cobrança de pênalti de Bruno Rangel. A pressão dos donos da casa continuou, mas o Flamengo acabou aproveitando o campo aberto. No contra-ataque, Kayke recebeu de Ederson e tocou por baixo de Danilo para sacramentar o placar.

Chapecoense e Flamengo voltam a campo na próxima quinta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão. Os catarinenses serão adversários do São Paulo, no Morumbi, a partir das 19h30. O Fla encara o Coritiba no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 3 FLAMENGO

CHAPECOENSE - Danilo; Apodi, Rafael Lima, Neto, Dener Assunção; Elicarlos (Maylson), Bruno Silva (Túlio de Melo), Cleber Santana, Camilo (Ananias); Tiago Luis e Bruno Rangel. Técnico: Vinícius Eutrópio.

FLAMENGO - Paulo Victor; Pará, César Martins, Samir, Jorge (Luiz Antonio); Márcio Araújo, Canteros, Everton; Kayke, Paulinho (Ederson) e Marcelo Cirino (Marcelo). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Paulinho, aos 10, e Canteros, aos 32 minutos do primeiro tempo; Bruno Rangel, aos 35, e Kayke, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Apodi e Dener Assunção (Chapecoense); Jorge (Flamengo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

PÚBLICO E RENDA - Não informados.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).