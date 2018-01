Flamengo vence ABC e ganha vaga Embora tenha enfrentado dificuldades no primeiro tempo, o Flamengo venceu o ABC por 3 a 1 nesta quarta-feira, em Natal e garantiu classificação antecipada às oitavas-de-final da Copa do Brasil e vai enfrentar o Juventude-RS. O time carioca só atuou bem no segundo tempo, quando demonstrou mais vontade. Surpreendente na primeira etapa, o ABC cansou na segunda. Parecia que a tarefa do Flamengo seria fácil, quando Beto marcou o primeiro gol logo aos 6 minutos, em chute cruzado. Mas o time potiguar não se intimidou e passou a criar seguidas chances de gol graças à velocidade de seus atacantes. Aos 24, o ABC foi recompensado com o gol de Sérgio Alves, após confusão na área rubro-negra. O mesmo Sérgio Alves desperdiçou chance inacreditável ao tocar uma bola para fora com o gol vazio em sua frente. Pressionado no primeiro tempo, o Flamengo acordou, e impôs a sua superioridade técnica. Aos 13 minutos Petkovic cruzou da direita, a bola desviou na zaga e Juan marcou de cabeça. O Flamengo continuou melhor e poderia ter chegado a uma goleada quando ficou com um homem a mais em campo: Marquinhos foi expulso ao reclamar com o juiz. Nos minutos finais, o time carioca realizou verdadeira pressão na defesa do ABC. O esforço deu resultado, aos 47 minutos. Beto recebeu cruzamento de Petkovic e chutou no canto.