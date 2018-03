Flamengo vence América-MG e sela classificação antecipada na Primeira Liga

Os reservas do Flamengo não decepcionaram no primeiro teste na temporada. Além de vencer o América-MG por 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Bezerrão, na cidade-satélite do Gama (DF), o time rubro-negro garantiu nesta segunda rodada a classificação antecipada para as quartas de final da Copa da Primeira Liga.

Com duas vitórias em dois jogos, o clube carioca é o líder do Grupo B, com seis pontos, e assegurou, no mínimo, a segunda colocação. Antes da rodada final da fase de grupos da Primeira Liga, na próxima quarta-feira contra o Ceará, em Fortaleza, o time enfrenta o Madureira, em Volta Redonda (RJ), neste domingo, pela última rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Ainda com chances de classificação, o América-MG, que tem um ponto e está na terceira colocação, decide a vaga nas quartas de final da Primeira Liga contra o Grêmio, na próxima quarta-feira, em Porto Alegre. Pelo Campeonato Mineiro, o clube alviverde faz o clássico contra o Atlético, neste domingo, em Belo Horizonte.

Foi a primeira vez que o técnico Zé Ricardo não fez uso do time titular. Entre os 11 preferidos do treinador, apenas o goleiro Alex Muralha e o atacante Éverton foram a campo. Em busca de uma vaga na equipe, os reservas rubro-negros não demoraram a mostrar trabalho. Logo no primeiro minuto de jogo, Gabriel fez boa jogada e passou para Éverton, que isolou e perdeu a chance.

O gol não demorou a sair. Aos 10 minutos, após rápida jogada, o colombiano Berrío cruzou para Gabriel concluir e fazer 1 a 0. Além de ser superior, o Flamengo também contou com a ajuda do goleiro João Ricardo, que tentou sair com a bola nos pés e se atrapalhou ao afastar. A bola bateu em Berrío e sobrou para Éverton, que perdeu a oportunidade do segundo.

Sempre pelas laterais, o Flamengo conduzia os seus ataques. Pela primeira vez como titular, Berrío fez jogada pela esquerda, mas errou na hora de passar para Gabriel, que entrava livre na área. Disperso em campo, o América-MG só ameaçou no fim do primeiro tempo em chutes de Marion e Auro. Renato Justi também teve chance para empatar, mas falhou na finalização.

A reação americana esboçada no final do primeiro tempo acabou no início da etapa final, quando Gerson Magrão, já amarelado, deu um carrinho em Rodinei e foi expulso. Com um a menos, os mineiros tiveram de recuar e quase sofreram o segundo gol, quando Cafu entrou na área e parou na boa defesa de João Ricardo.

O ritmo do jogo ficou lento, com o América-MG todo fechado. Restou ao Flamengo arriscar de longa distância, como na finalização de Éverton defendida pelo goleiro. Aos 27 minutos, foi a vez de Adryan tentar de longe e parar mais uma vez em João Ricardo.

As substituições de Zé Ricardo também contribuíram para que o nível caísse. De volta ao clube após passagem pelo futebol europeu, Adryan não aproveitou a oportunidade e pouco produziu. No fim da partida, com o desinteresse carioca, o América-MG voltou a ameaçar em cobrança de falta cobrada por Auro e defendida por Alex Muralha.

Para não deixar a vitória escapar, o treinador rubro-negro colocou o zagueiro Léo Duarte em campo e conseguiu assegurar a vitória que garantiu a classificação para as quartas de final da Primeira Liga.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 0 AMÉRICA-MG

FLAMENGO - Alex Muralha; Rodinei, Juan, Donatti e Renê; Márcio Araújo, Cuéllar e Gabriel; Berrío (Adryan), Éverton (Léo Duarte) e Leandro Damião (Cafu). Técnico: Zé Ricardo.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Auro, Messias, Renato Justi e Pará; Juninho, Ernandes, Gerson Magrão e Renan Oliveira (Rubão); Felipe Amorim (Marion) e Mike (Tony). Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Gabriel, aos 10 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Messias (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Gerson Magrão (América-MG).

ÁRBITRO - Rafael Traci (PR).

RENDA - R$ 292.925,00.

PÚBLICO - 8.147 pagantes.

LOCAL - Estádio Bezerrão, no Gama (DF).