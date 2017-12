Flamengo vence amistoso contra Racing O Flamengo venceu, de virada, o Racing da Argentina, por 2 a 1, em jogo amistoso em comemoração aos 108 anos do Flamengo e aos 50 anos da Petrobrás, patrocinadora do time carioca, neste hoje à tarde, no Estádio Lourival Batista (Batistão), em Aracaju, que ficou completamente lotado. Segundo a Polícia Militar, cerca de 20 mil pessoas assistiram à partida. O presidente da Petrobrás, José Eduardo Dutra, deu o pontapé inicial. O Racing abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com Esteves e, aos 40 minutos, o Flamengo empatou com André Gomes. Aos 21 minutos do segundo tempo, Edílson marcou o gol que deu a vitória do time brasileiro. Os ingressos começaram a ser trocados por um quilo de alimento na quinta-feira pela manhã, em diversos pontos espalhados por Aracaju, e terminaram antes do final da tarde do mesmo dia. Mas isso não impediu a atuação dos cambistas de vender ingressos, poucos minutos antes de começar o jogo. Eles cobravam R$ 10,00 para as arquibancadas e R$ 15,00 para as cadeiras. Mesmo assim, a Petrobrás conseguiu arrecadar cerca de 25 toneladas de alimentos que serão distribuídos entre famílias carentes.