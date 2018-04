Flamengo vence Atlético-PR e vai à Copa Libertadores

Mais uma vez embalado por sua torcida, o Flamengo venceu o Atlético-PR no Maracanã neste domingo à noite por 2 a 0 e garantiu vaga na Taça Libertadores de 2008 - beneficiado pela derrota do Cruzeiro para o Sport. A festa no estádio, com nova quebra de recorde de público no Campeonato Brasileiro (82044 pagantes), levou vários jogadores e dirigentes do Flamengo às lágrimas. Numa festa improvisada ao final do jogo, com palco montado no gramado, os atletas da equipe carioca ergueram uma réplica da polêmica taça de cinco títulos brasileiros - o troféu que, de acordo com a CBF, pertence ao São Paulo. Veja também: Classificação Calendário e resultados O Flamengo começou pressionando e deu a impressão de que decidiria logo a partida. Em menos de 10 minutos, criou três oportunidades, a mais importante numa cabeçada de Léo Medeiros na trave. O Atlético, acuado, tentava tocar a bola para deter o ímpeto do Rubro-Negro carioca. Aos poucos, o time visitante conseguiu se recompor em campo e, com forte marcação, impediu as jogadas de criação do Flamengo. Flamengo 2 Bruno; Leonardo Moura, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Juan; Jailton , Cristian (Roger), Léo Medeiros (Obina) e Ibson; Renato Augusto (Colace) e Souza Técnico: Joel Santana Atlético-PR 0 Viáfara; Rhodolfo, Danilo e Antônio Carlos (Marcelo Ramos); Jancarlos, Valencia, Claiton , Netinho (Édino) e Michel (Ramon); Alex Mineiro e Ferreira Técnico: Ney Franco Gols: Renato Augusto, aos 4, e Juan, aos 16 minutos do segundo tempo Árbitro: Wilson Luiz Seneme (SP) Renda: R$ 765.564,00 Público: 82.044 pagantes Estádio: Maracanã A rigor, o Atlético só levou perigo uma única vez no primeiro tempo, num lance em que o zagueiro Fábio Luciano evitou o gol quase em cima da linha. O jogo estava arrastado e a torcida do Flamengo, apreensiva, só se levantou da arquibancada quando o placar eletrônico anunciou o primeiro gol do Paraná no confronto com o Santos, em Curitiba. Logo em seguida, o meia Ibson arriscou um chute de fora da área, mas a bola passou longe do goleiro Viáfara. O técnico Joel Santana recuou um pouco Renato Augusto no segundo tempo e a mudança logo surtiu efeito. O meia-atacante veio de trás, tabelou com Souza, e fez um bonito gol aos 4 minutos. O Flamengo então passou a ser o dono do jogo e poderia ter aplicado uma goleada. Juan, em posição duvidosa, fez o segundo, após outra participação decisiva da dupla Renato Augusto-Souza. Com a vitória garantida, o Flamengo passou a atuar nos contra-ataques e de olho no placar eletrônico do Maracanã, na expectativa de um gol do Sport contra o Cruzeiro - com a derrota da equipe mineira e os três pontos no Rio, a vaga para a Libertadores estava assegurada. O Atlético ainda esboçou uma reação, mas, quando concluía, esbarrava na atuação firme do goleiro Bruno. "Agradeço à torcida do Flamengo. Ela levou o time da penúltima colocação à classificação para a Libertadores", disse Joel Santana, emocionado, ao fim do jogo.