Flamengo vence Atlético-PR por 1 a 0 Sem apresentar um grande futebol na primeira partida da Copa dos Campeões, o Flamengo jogou o suficiente para vencer o Atlético-PR, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Albertão, em Teresina (Piauí). O Atlético sentiu a ausência sobretudo de Kléberson, homenageado pelos companheiros que entraram em campo com uma camisa branca com os dizeres: "Kléberson. Parabéns, pentacampeão". Com melhores jogadas no meio-de-campo, o Flamengo manteve um bom domínio territorial no início do jogo. Trocando passes rápidos, o time carioca obrigava os laterais atleticanos a permanecerem na retaguarda e anulava uma das principais jogadas dos paranaenses, que passou a contar apenas com ataques esporádicos e sem muito perigo para Júlio César. Sem os dois melhores jogadores do meio-de-campo - Adriano, sem contrato, e Kléberson, que retornou nesta quarta a Curitiba depois de defender a seleção brasileira -, o Atlético não conseguia imprimir um ritmo mais veloz naquele setor. A situação só não ficou mais complicada para o time paranaense porque o Flamengo mostrava falta de entrosamento, apesar do esforço dos jogadores. O Atlético voltou melhor no segundo tempo, mas não alterou o panorama do jogo, que continuava sem muitas emoções, levando a torcida às vaias. A partir dos 20 minutos, o time paranaense recuou e o Flamengo aproveitou-se para forçar um pouco mais, levando o técnico Lula Pereira a promover a estréia do atacante Liédson. Aos 30 minutos, a defesa atleticana falhou em cobrança de falta e Felipe Melo, sozinho, marcou de cabeça.