Flamengo vence Atlético-PR por 3 a 0 Com dois gols polêmicos, o Flamengo derrotou hoje o Atlético-PR, por 3 a 0, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Apesar do triunfo, o time carioca ainda ocupa a zona de rebaixamento do Nacional, com 7 pontos conquistados em nove partidas realizadas. O adversário continua com 14 pontos na tabela de classificação do Brasileiro. No segundo gol do Flamengo, o meia Ibson estava visivelmente impedido. Já no terceiro, o árbitro Antônio Hora Filho interpretou que o atacante Jean não participou do lance de ataque rubro-negro, pois o atleta deu as costas para a jogada, validando o gol marcado por Roger. A defesa atleticana alegou que o atleta atrapalhou a marcação da equipe. O início de jogo para o Flamengo não poderia ter sido melhor. Logo aos dois minutos, o meia Ibson cobrou escanteio e Negreiros, de ombro, abriu o placar: 1 a 0. Na ocasião, o goleiro Diego saiu mal do gol e a zaga curitibana apenas assistiu ao lance. Quatro minutos depois, Jádson chutou da entrada da área e a bola acertou a mão do zagueiro Fabiano Eller. O juiz Antônio Hora Filho marcou pênalti. O próprio Jádson cobrou a infração para fora, desperdiçando a oportunidade de empatar a partida. O Atlético-PR explorou o contra-ataque, mas faltou criatividade no setor de meio-de-campo da equipe. Washington e Dagoberto pouco tiveram chances de finalizar. O Flamengo dependeu dos dribles de Felipe e das arrancadas do atacante Jean. Em uma delas, aos 21 minutos, o atleta deu bom passe para o meia Ibson, que, em impedimento, deslocou o goleiro Diego e ampliou a vantagem: 2 a 0. A partir daí, o que se viu foram erros de passes, faltas em excesso e poucas finalizações das duas equipes. O início da segunda etapa também foi favorável ao Flamengo. Aos 2 minutos, o lateral-direito Reginaldo Araújo escorou falta cobrada por Douglas Silva e Roger, livre de marcação, completou: 3 a 0. A defesa atleticana reclamou do posicionamento do atacante Jean, que retornava para fora da grande área atleticana, alegando que ele participou do lance. Após o protesto, os jogadores do Atlético-PR ficaram nervosos e reclamaram com veemência do juiz. Dagoberto, Fabiano e Washington levaram cartão amarelo. O atacante Jean, melhor jogador em campo, ainda desperdiçou pelo menos duas oportunidades claras de gol. Aos 30 minutos, Washington cobrou falta na trave e, no rebote, o zagueiro Rogério Corrêa completou, mas o árbitro anulou corretamente: o atleta estava em condição irregular. Washington voltou a reclamar e foi expulso. No fim da partida, André Bahia acertou uma cabeçada no travessão e Juliano perdeu chance clara de gol. O Flamengo trocou passes e quebrou o jejum de vitórias no Brasileiro.