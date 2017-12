Flamengo vence Ceres em jogo-treino O Flamengo realizou nesta quarta um jogo-treino contra o Ceres, de Bangu e venceu por 5 a 0. Os gols foram marcados por Marquinhos, André Gomes e Andrezinho, com Roberto e Jorge marcando contra. A atuação do Rubro-Negro agradou ao técnico Lula Pereira, que elogiou a movimentação da equipe, destacando o zagueiro Váldson. "O time está evoluindo e já está apresentando um bom padrão de jogo", afirmou Lula Pereira. "O primeiro tempo foi muito bom, mas o campo pesado atrapalhou o Caio e o Roma, que são jogadores leves e tiveram dificuldades." O treinador disse que o grupo ainda está se conhecendo e que pode melhor ainda mais. "Podemos superar as deficiências de entrosamento através de muita determinação e disposição", afirmou Lula Pereira. O Flamengo estréia na Copa dos Campeões, no dia 3 de julho, contra o Atlético-PR, em Teresina, Piauí.