Flamengo vence com gol no final Com um gol aos 49 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta de Anderson, o Flamengo venceu o Santa Cruz por 1 a 0, neste sábado à tarde, pelo grupo F da Copa São Paulo de Juniores. O time carioca, agora com três pontos, divide a liderança com o Grêmio Barueri, que goleou o Paysandu, por 5 a 1, na abertura da competição. Bem ao contrário do jogo de abertura, que teve seis gols, Flamengo-RJ e Santa Cruz protagonizaram um confronto feio e de poucas emoções. No primeiro tempo, o Santa Cruz ainda desperdiçou um pênalti, quando a cobrança de Otacílio bateu na trave.