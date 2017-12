Flamengo vence de novo e garante vaga O Flamengo garantiu classificação para as quartas-de-final da Copa do Brasil ao vencer o Santa Cruz, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã, com um gol marcado aos 43 minutos do segundo tempo. Agora, o time carioca vai enfrentar o Grêmio. No jogo de ida, em Recife, o Flamengo vencera o Santa Cruz também por 1 a 0. Mas a vitória no Maracanã poderia ter sido conquistada com mais facilidade. A arbitragem anulou erradamente um gol de Jean, alegando impedimento, que não houve. O Flamengo esteve mal por causa da atuação apagada de Felipe. O meia foi muito bem marcado e não conseguiu repetir as últimas atuações. A partida foi de baixo nível técnico. Os dois goleiros praticamente não fizeram nada durante os 90 minutos. No primeiro tempo, o Flamengo só ameaçou duas vezes em dois chutes do lateral Rafael, que saiu machucado, substituído por Gauchinho. Enquanto isso, o Santa Cruz buscava os contra-ataques e cadenciava o ritmo da partida, tentando se aproveitar de eventuais erros da equipe carioca, mas também não criava oportunidades de gol. Na etapa final, Felipe continuou muito marcado e pouco eficiente. O Flamengo sofria com isso e apenas o meia Zinho tentava com algum sucesso concluir jogadas de ataque. O time da casa só melhorou depois da entrada de Jonatas. Aos 43 minutos, ele chutou de longe, a bola bateu no travessão e, na sobra, Negreiros se antecipou à zaga e cabeceou. A bola ainda desviou na trave antes de entrar. O gol fez justiça ao Flamengo, que foi bem melhor do que o Santa Cruz.