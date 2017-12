Flamengo vence e enfrenta Cruzeiro Com dois gols de Reinaldo ainda no primeiro tempo, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, e se classificou para as semifinais da Copa dos Campeões. O time carioca podia até perder, pois havia vencido o primeiro jogo por 4 a 2, e disputará uma vaga na final contra o Cruzeiro, que goleou o São Raimundo por 5 a 1. O outro finalista sairá de São Paulo x Coritiba. Embora demonstrasse vontade de atacar e precisasse da vitória para se classificar, o Bahia não conseguia penetrar na defesa do Flamengo no primeiro tempo. Pelo contrário, os ataques da equipe carioca eram os mais perigosos e o time esteve muito perto de abrir o placar, com Juan e Reinaldo, antes de fazer 1 a 0. A tarefa do Flamengo ficou mais fácil depois que Chiquinho deu um carrinho em Leandro Ávila e o árbitro Alfredo Loebling decidiu expulsá-lo de campo. Com um jogador a mais e mostrando maior qualidade técnica, o time carioca abriu o placar aos 37 minutos. Petkovic tocou na linha de fundo para Cássio, que cruzou com perfeição para Reinaldo fazer o gol de cabeça. Seis minutos depois, a jogada se repetiu. Cássio cruzou, desta vez à meia altura, e Reinaldo completou para o gol: 2 a 0 para o Flamengo. Na segunda etapa, a partida se tornou monótona. O Bahia não tinha forças para reagir e o Flamengo não demonstrava ímpeto para aumentar a vantagem. As poucas chances de gol pararam nas mãos dos goleiros Anderson e Júlio César. Nas melhores oportunidades, Jean Elias ameaçou em cobrança de falta para o time baiano e Fábio Augusto perdeu gol certo para os cariocas.