Flamengo vence e fica perto da vaga Flamengo garantiu boa vantagem na disputa por uma vaga na semifinal da Copa dos Campeões ao vencer o Bahia por 4 a 2, no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Aproveitando os contra-ataques o time rubro negro foi mais perigoso durante toda a partida e ainda dispensou boas chances de aumentar o placar. Agora o Flamengo pode perder por um gol de diferença que se classifica a semifinal. Logo no início o Flamengo demonstrou que com velocidade ameaçaria constantemente o time baiano. Aos seis minutos, Rocha fez jogada pela esquerda, cruzou para Reinaldo completar para o gol vazio. Dez minutos depois Edilson entrou driblando na área e tocou para Rocha marcar sozinho. Embora tivesse maior tempo de posse da bola, o Bahia tinha dificuldades para chegar ao gol adversário. Conseguiu descontar em lançamento para Marcos Vinicius, que tocou por cima do goleiro, aos 22 minutos. Em seguida o Flamengo contou com a ajuda da arbitragem para ampliar sua vantagem, depois de passe de Petkovic, Reinaldo recebeu em impedimento, foi derrubado fora da área, mas o juiz Paulo César Oliveira marcou pênalti, aos 28 minutos Edilson cobrou com tranqüilidade e marcou o terceiro gol. Na volta para o segundo tempo o panorama do jogo não mudou e, se não fosse a incompetência de Reinaldo, o Flamengo teria aplicado uma goleada. Nos primeiro minutos, ele desperdiçou oportunidade sozinho, ao se enrolar com a bola. Aos 11, porém, Reinaldo aproveitou uma falha do goleiro em chute de Cassio e marcou o quarto gol. Quando o placar parecia definido, Carlinhos, aos 47 aproveitou desatenção da zaga rubronegra e descontou para o Bahia.