Flamengo vence e mantém chances Em sua melhor atuação nesse ano, o Flamengo venceu o Olaria por 4 a 2, neste sábado à tarde, em Édson Passos. O resultado manteve as chances do time de Zagallo conquistar o segundo turno do Campeonato Carioca. Com 13 pontos ganhos, o Flamengo está empatado com Vasco e Fluminense, que se enfrentam neste domingo, e com o Americano, que ainda neste sábado enfrenta o América. Campeão do primeiro turno, o equipe será campeã carioca se vencer também o segundo. Contando com todos os titulares, o que aconteceu poucas vezes na temporada, o time flamenguista mostrou bom toque de bola e poderia ter vencido por mais gols. Superou, assim, as crises de relacionamento que marcaram os treinamentos durante a semana. Desde o início, o Flamengo pressionou o Olaria, com passes de primeira e velocidade nos ataques. O meia Petkovic, que não vinha jogando bem, se recuperou e foi o autor do gol mais bonito do jogo. Aos seis minutos, o iugoslavo cobrou escanteio com efeito, marcando um gol olímpico - o segundo com a camisa do Flamengo. Mesmo em vantagem, o Flamengo manteve o ritmo forte e chegou ao segundo gol com Roma. Aos 22 minutos, o atacante recebeu passe de cabeça de Juan e chutou forte. Em tarde inspirada, Petkovic aumentou o placar aos 39 minutos. O passe para o iugoslavo marcar foi de Edílson, que fez um comentário sobre o lance no intervalo. "Não tenho nada contra o Petkovic, foi a imprensa que inventou isso", disse, em referência aos boatos de que o meia era seu desafeto. Na segunda etapa, o panorama não mudou e o Flamengo seguiu jogando bem até os 30 minutos, quando os jogadores cansaram. O Olaria descontou aos nove minutos com gol contra de Leandro Ávila. Cinco minutos depois, Edílson aumentou a sua vantagem na artilharia do Carioca, ao marcar o seu 12º gol, aproveitando rebote de um chute seu. Aos 30 minutos, Ricardo Boiadeiro aproveitou falha da zaga flamenguista e marcou o segundo gol do Olaria.