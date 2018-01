Flamengo vence e mantém chances O Flamengo manteve as chances de conquistar o returno do Campeonato Carioca ao golear o Cabofriense por 3 a 1 na abertura da 9ª rodada, esta tarde, em Moça Bonita. Como ganhou o primeiro turno, o Rubro-Negro será o campeão Estadual de 2001 se também for o vencedor deste. Com a vitória, o Flamengo já conquistou 19 pontos e ficou a um ponto do líder Vasco, que enfrenta o Botafogo amanhã (29). O Rubro-Negro dominou o adversário durante toda a partida e, aos 27 minutos, depois de uma confusão na área, o atacante Roma inaugurou o marcador, em um chute forte de perna direita. A formação tática com três atacantes facilitou a criação das jogadas ofensivas do Flamengo. Aos 39 minutos, o meia Beto recebeu um passe do atacante Edílson e, na entrada da área, chutou de direita, fazendo o segundo gol. Em seguida, o lateral-esquerdo Cássio desperdiçou a oportunidade de ampliar o marcador, chutando uma bola na trave direita do goleiro Flávio. No final do primeiro tempo, aos 45 minutos, Beto fez uma jogada pela direita e cruzou para o atacante Reinaldo, que marcou o terceiro gol do Flamengo. Insatisfeito com o rendimento da Cabofriense, o técnico Carlos Alberto Torres substituiu o volante Braga e o atacante Reginaldo Pingüim por Alexandre e Humberto, respectivamente. Em sua primeira jogada no segundo tempo, Alexandre lançou o atacante Gabriel, que aproveitou uma falha do goleiro Julio César e marcou o único gol do time de Cabo Frio, aos cinco minutos. Apesar de esboçar uma reação e ameaçar com outros ataques o gol do Flamengo, o Cabofriense não conseguiu superar a defesa adversária. Com a folga no placar, Zagallo colocou em campo o atacante Leandro Machado que, por causa de uma contusão, não atuava havia nove meses. Uma nova briga voltou a acontecer entre jogadores do Flamengo, desta vez, entre Beto e Edílson. Segundo Beto, ele somente revidou as ofensas verbais do companheiro que reclamou por não ter recebido um passe. Na outra partida da rodada, o América foi goleado pelo Olaria, por 5 a 0, na Rua Bariri. Com esta nova derrota, o América continuou com oito pontos e passou a fazer parte dos times que estão ameaçados de rebaixamento.