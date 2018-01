Flamengo vence e mantém liderança O Flamengo manteve neste sábado a liderança isolada e o 100% de aproveitamento no Campeonato Estadual ao vencer, de virada, o Cabofriense, por 2 a 1, em Édson Passos. O lateral-esquerdo Athirson assinalou o primeiro gol rubro-negro e assumiu a artilharia da competição. O estreante Fernando Baiano não marcou, mas teve boa atuação. O Flamengo dominou todo o primeiro tempo, mas foi o Cabofriense quem abriu o placar. Aos 20 minutos, o atacante Reginaldo Pingüim entrou na área e foi derrubado pelo zagueiro André Dias. Teti cobrou o pênalti e converteu. Após o gol sofrido, o Rubro-Negro partiu para tentar o empate. Nesse momento, começou a brilhar a estrela do goleiro Flávio. O zagueiro Fernando arriscou de fora da área e Flávio defendeu. Depois de uma confusão na área do Cabofriense, o meia Iranildo chutou e o goleiro espalmou para escanteio. Em seguida, o atacante Zé Carlos fez boa jogada, mas novamente Flávio impediu o empate. No final do primeiro tempo, Fernando Baiano teve duas boas oportunidades. Em ambas, o goleiro fez duas excelentes intervenções. No segundo tempo, o Flamengo voltou disposto a virar o placar. Logo aos cinco minutos, Athirson cobrou falta e empatou a partida. No ataque seguinte, Fernando Baiano, livre dentro da áre, chutou em cima do goleiro. Aos 12 minutos, Iranildo, que vinha sendo vaiado pela torcida, deixou Zé Carlos livre para desempatar o jogo. Com o resultado ao seu favor, o Flamengo dominava as ações da partida. O Rubro-Negro ainda teve outras boas oportunidades para ampliar o marcador, mas não obteve sucesso. No final do jogo, o Cabofriense quase empatou. Após cruzamento na área, Alessandro desviou, obrigando o goleiro Júlio César a efetuar grande defesa. MADUREIRA - O Madureira recebeu o Americano no Estádio Conselheiro Galvão e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Daniel. Ficha Técnica: Flamengo 2 x 1 Cabofriense. Gols - Teti aos 20 minutos do primeiro tempo; Athirson aos cinco e Zé Carlos aos 12 minutos do segundo tempo. Flamengo: Júlio César; Alessandro, André Dias, Fernando e Athirson; Jorginho (André Bahia), André Gomes, Felipe Mello (Ânderson) e Iranildo (Fabiano Cabral); Fernando Baiano e Zé Carlos. Técnico - Evaristo de Macedo. Cabofriense: Flávio; Adriano Leite, Alexandre (Marcelo Agualuza), Christiano e Everton; Márcio Costa, Márcio Marins, Aílton e Joãozinho (Marcelinho); Reginaldo Pingüim (Zé Carlos) e Teti. Técnico - Dário Lourenço. Juiz: Sérgio Cristiano Nascimento. Renda e público: Não divulgados Local: Rio de Janeiro