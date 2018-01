Flamengo vence e se classifica OComandado pelo meia Petkovic, o Flamengo venceu por 2 a 1 o San Lorenzo da Argentina, na noite desta quinta-feira, em Brasília e classificou-se antecipadamente para a próxima fase da Copa Mercosul. O zagueiro Juan e o meia Petkovic fizeram os gols, aos 22 e aos 43 minutos, respectivamente. Com a vitória, a equipe brasileira somou 12 pontos e lidera o Grupo B. O time argentino atuou com sete jogadores reservas, além do seu técnico Manuel Pelegrini nem ter viajado para Brasília. Mesmo tendo realizado uma grande partida, Petkovic, que procurou comemorar os gols com seus companheiros, não recebeu receptividade do elenco. Após o golaço que fez, foi abraçado somente pelo atacante Reinaldo. Diante de um time misto, o Flamengo dominava as jogadas no meio de campo. Aos 22 minutos aconteceu o primeiro gol rubro-negro. Petkovic executou belo passe para Juan, que tocou com categoria na saída do goleiro adversário. Após o gol, a equipe brasileira passou a dominar o jogo. Aos 43 veio a jogada mais linda da partida: Petkovic driblou três jogadores num pequeno espaço dentro da área e chutou de esquerda para fazer o segundo gol. No final do primeiro tempo, o lateral-direito Alessandro se contundiu, dando lugar para o reserva Carlinhos. Com a alteração, Fábio Augusto passou a atuar na lateral, já que a posição de Carlinhos é o meio-de-campo. Na etapa final o Flamengo continuou jogando melhor até sofrer o gol. Aos 29, o atacante argentino Alberto Acosta recebeu livre na frente do goleiro Júlio César e bateu forte para marcar o único gol de seu time. O Flamengo ficou abalado com o gol, passando a se defender e foi ameaçado por diversas vezes até o fim do jogo. A cinco minutos do fim da partida, Acosta novamente assustou Júlio César. Ele recebeu cruzamento e cabeceou na trave, para sorte do Flamengo.