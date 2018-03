Flamengo vence graças a gol relâmpago Com um gol logo aos dois minutos do primeiro tempo, o Flamengo garantiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro diante do Figueirense, neste domingo, em Florianópolis (SC). O jogo marcou a estréia do técnico Celso Roth no comando do Rubro-Negro. Com quatro pontos, o Flamengo volta a jogar no próximo domingo contra o Internacional, em Porto Alegre (RS), enquanto o Figueirense, que acumula duas derrotas, joga no sábado, contra o Goiás, em Goiânia (GO). A partida foi praticamente igual nos dois períodos. A partir da marcação do gol - uma cobrança de falta que o lateral Fábio chutou direto no canto -, o Flamengo procurou aplicar sua estratégia defensiva diante da constante pressão do Figueirense. A vantagem no placar deixou o time carioca à vontade para se defender. E, diante da desvantagem, o Figueirense pressionou a defesa flamenguista no período final. As raras respostas da equipe do Rio de Janeiro se resumiram em tentativas através de contra-ataques. Entre as melhores chances desperdiçadas pelo Figueirense, uma aconteceu aos 14 minutos, quando o atacante Rodrigo recebeu assistência de Flávio, livrou-se da marcação e chutou para fora. Mais confiante e com o apoio da sua torcida, o Figueirense foi superior no restante da etapa, porém esbarrou na forte marcação e a postura cadenciada adotada pelo Flamengo. Mesmo diante das ameaças, o time de Roth garantiu os três pontos jogando defensivamente, com inteligência e aplicação tática. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005.