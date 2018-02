Flamengo vence jogo dos desesperados O Flamengo garantiu nesta quarta-feira um grande resultado: venceu o Brasiliense por 3 a 2, no Estádio Boca do Jacaré, acabando assim com um jejum de três jogos sem vitórias e subindo uma posição na classificação (é o 17.º). Já o time do Distrito Federal, com a derrota em casa, afunda na zona de rebaixamento, com 29 pontos. No primeiro tempo o Flamengo começou arrasando o Brasiliense, abatido pelos maus resultados em seu próprio campo. Aos 11 minutos, aproveitando cruzamento de Fellype Gabriel da esquerda, Josafá, de cabeça, abriu o placar. Na base do desespero, Marcelinho tentou comandar a reação. Empatou aos 25 minutos, mas a equipe metropolitana, mal posicionada em campo, permitiu novos contra-ataques e boas oportunidades que o Flamengo não desperdiçou. Marcelo Moscatelli, de cabeça, conseguiu colocar o Flamengo em vantagem aos 32 minutos. Renato ainda fez 3 a 1, aos 44 minutos. Já na etapa final, logo aos 4 minutos, Marcelinho diminuiu para 2 a 3 cobrando uma falta da intermediária. Mas o fôlego da reação era curto e o placar ficou nisso. Os quase 30 mil torcedores assistiram à sétima derrota do Brasiliense jogando em casa, sendo que o time ainda acumula a quinta rodada sem vencer no Brasileirão.