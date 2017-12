Flamengo vence na estréia de Andrade Na estréia do técnico Andrade, o Flamengo venceu o Paysandu neste domingo, por 2 a 1, no Rio, terminando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. Com esse resultado, a equipe rubro-negra alcançou 23 pontos na tabela de classificação, enquanto o time paraense permaneceu em situação crítica: é o lanterna, com 16 pontos. ?O time correu, batalhou e mereceu o resultado, que nos dá tranqüilidade para trabalhar. Pecamos no segundo tempo por recuar demais?, disse o lateral-direito Leonardo Moura, aliviado com a vitória. O Flamengo compensou a limitação técnica com muita vontade e determinação. Não apresentou um futebol vistoso, longe disso, mas deixou a torcida feliz pela entrega dos jogadores, que correram muito. Não havia ?bola perdida?, parecia decisão de campeonato. Já o Paysandu, mostrou ontem a razão pela qual é o lanterna do Brasileiro. O time é muito fraco e nem reação esboçou. O Flamengo fez seus dois gols no primeiro tempo. O primeiro, surgiu aos 17 minutos. Obina foi derrubado na área do Paysandu pelo zagueiro Felipe Saad e o árbitro Leonardo Gaciba assinalou pênalti. O meia Renato cobrou rasteiro, sem chances de defesa para o goleiro Alexandre Favaro. Na base da insistência, a equipe carioca ampliou depois de um belo chute cruzado do atacante Fabiano Oliveira: 2 a 0, aos 34. No intervalo, o estreante Andrade era só alegria. ?Foi muito bom. Viemos com tudo e, agora, vou pedir aos jogadores que atuem com inteligência no segundo tempo?, declarou o treinador, que teve seu pedido ignorado pela equipe. O Flamengo abusou dos toques de bola sem objetividade e, quase no fim da partida, o Paysandu fez seu gol de honra: Luiz Augusto, em cobrança de pênalti.