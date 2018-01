Flamengo vence na estréia de ?El Tigre? O estreante atacante paraguaio César Ramirez, conhecido como ?El Tigre?, foi decisivo na vitória do Flamengo sobre o São Caetano, por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Luso-Brasileiro. Ele fez um gol e sofreu o pênalti convertido pelo meia Renato. Esse resultado tirou a equipe rubro-negra, pelo menos até os jogos deste domingo, no complemento da 26.ª rodada, da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já o São Caetano permanece com 32 pontos, dois a mais que o time da Gávea. Ramirez deixou o campo ovacionado pela torcida rubro-negra. Não teve ótima atuação, mas deixou sua marca e cavou o pênalti. Com categoria, driblou um defensor e finalizou com precisão: 1 a 0, com menos de um minuto do segundo tempo. Quase no fim do jogo, o juiz Antônio Hora Filho entendeu que o atacante paraguaio foi derrubado na pequena área do São Caetano e assinalou a infração. Renato cobrou com perfeição: 2 a 0. O Flamengo teve a vitória ameaçada após a expulsão do zagueiro Júnior Baiano. Ele retornou à equipe depois de dez jogos ? foi afastado por deficiência técnica pelo ex-técnico do clube, Celso Roth. O defensor desarmou um perigoso ataque do São Caetano pondo as mãos na bola. Foi corretamente expulso, pois antes havia sido punido com cartão amarelo. Ao deixar o gramado, Júnior Baiano recebeu os aplausos dos torcedores. "A bola bateu na minha mão", tentou justificar. O São Caetano pecou demais na hora de concluir e, por isso, a derrota não lhe foi injusta.