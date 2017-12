Flamengo vence o Fortaleza e respira O Flamengo derrotou o Fortaleza por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Luso-Brasileiro, e ficou bem mais longe do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time carioca totalizou 48 pontos, enquanto a equipe cearense permaneceu com 49. Por atuar em casa, os jogadores do Flamengo entraram em campo conscientes de que precisavam da vitória para evitar que o time sofresse a pressão de buscar os pontos necessários para permanecer na elite nos três jogos finais do Brasileiro. E, já no início do primeiro tempo, com o time carioca pressionando constantemente o Fortaleza, a torcida flamenguista já tinha a certeza de que o triunfo era certo. Diante da boa atuação, os gols do Flamengo não demoraram a sair. Aos 28 minutos, o meia Diego Souza cobrou uma falta na intermediária, a bola desviou no atacante Ramirez e entrou. Em seguida, o meia Souza cobrou uma falta da entrada da área, sem possibilidades de defesa para o goleiro Albérico, aos 34 minutos. E, oito minutos depois, Ramirez ampliou a vantagem aproveitando um rebote. No segundo tempo, o Flamengo apenas administrou o resultado. Destaque para uma bela jogada de Ramirez, que driblou três jogadores mas teve o chute defendido por Albérico. E a bola na trave acertada pelo atacante Alex Afonso, única jogada de perigo criada pelo Fortaleza. Após a vitória, o entusiasmo foi tanto, que o diretor do futebol do Flamengo, Kléber Leite, falou até que esse elenco poderia ser campeão brasileiro. ?Hoje temos uma família em campo. Se essa campanha tivesse sido iniciada no início do ano, o time estaria disputando o título com o Corinthians?, disse o dirigente.