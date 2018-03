Flamengo vence o Juventude no final Na primeira partida válida pela oitavas-de-final da Copa do Brasil, o Flamengo derrotou o Juventude por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Edson Passos. Mas, esta partida pode acabar virando apenas um amistoso, já que no dia 8, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julga um recurso impetrado pelo Misto, do Mato Grosso, que foi eliminado da competição pela equipe gaúcha na fase anterior e acusa o adversário de ter atuado com um jogador com o passe em situação irregular. Se vencer na Justiça, o Misto irá substituir o Juventude no torneio. Por enquanto, a segunda partida está prevista para a próxima quarta-feira, no Rio Grande do Sul. A necessidade de estabelecer uma boa vantagem de gols, por jogar em casa, fez com que o Flamengo atacasse o Juventude desde o início da partida. Apesar de não enfrentar dificuldades para armar suas jogadas de ataque, o time carioca foi surpreendido pela equipe gaúcha, que abriu o placar aos 6 minutos. Após driblar o zagueiro Gamarra, o meia Fernando chutou de dentro da área e fez 1 a 0. O Flamengo se recuperou logo após sofre o gol. Aos 13 minutos, o meia Petkovic cobrou uma falta da entrada da área e empatou a partida. O Juventude ainda desperdiçou duas boas oportunidades para fazer o segundo, ambas com o atacante Dauri. O Flamengo voltou para o segundo tempo sem Petkovic, substituído pelo atacante Reinaldo por causa de uma contusão na perna esquerda. Com três atacantes, a equipe carioca aumentou sua força ofensiva e Reinaldo chegou a acertar um forte chute na trave do goleiro Diego. Em outra oportunidade, o meia Beto desperdiçou gol certo. A vitória do Flamengo só saiu aos 43 minutos, depois que Reinaldo recebeu um passe do atacante Edílson e chutou no canto esquerdo de Diego, deixando a equipe carioca em situação mais confortável na Copa do Brasil.