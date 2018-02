Flamengo vence o Volta Redonda: 1 a 0 O Flamengo se classificou para a final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, ao vencer o Volta Redonda, por 1 a 0, nesta segunda-feira à noite no Maracanã, diante de mais de 60 mil pessoas. Com o resultado, o Rubro-Negro decide o título com o Fluminense, domingo, em jogo único. Quem levar a melhor no Fla x Flu, enfrenta depois o mesmo Volta Redonda, na decisão do Carioca. O time do interior do Rio foi o campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno. O confronto começou bem movimentado, com disposição das duas equipes. Sobrava vontade, mas faltavam técnica e talento. O Flamengo apostou na ?prata da casa? e entrou em campo com sete atletas formados nas categorias de base do clube. Acabou prejudicado pela falta de entrosamento. O time criou algumas oportunidades em chutes de fora da área. Em um deles, o goleiro Lugão se destacou, evitando o gol. Do outro lado, as atenções estavam voltadas para o atacante Túlio. Ele teve boa chance no início, ao tomar a bola do zagueiro Thiago. Com um toque sutil, encobriu Diego e também o travessão. O Volta Redonda esteve melhor a maior parte do tempo. Organizada taticamente, a equipe dificultava o toque de bola do Flamengo, com boa marcação, e saía com perigo para contra-ataques. O goleiro Diego também fez boas defesas. O Flamengo atacava na base da empolgação. Numa cobrança de escanteio, Thiago cabeceou a bola na trave. Aos 33 minutos do segundo tempo, o árbitro José Lima assinalou pênalti de Gláuber em Caio. Apontou um puxão de camisa do jogador do Volta Redonda em lance polêmico. Júnior cobrou dois minutos depois, com força, superando Lugão. Nos minutos finais, o time visitante foi todo para o ataque, em busca do empate. O Flamengo passou a dar chutões para todos os lados, na ânsia de ver o tempo passar. Foi assim até os 51 minutos da etapa final.