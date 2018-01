Flamengo vence Olimpia na Mercosul Com grande atuação do atacante Roma, que fez os gols do jogo, o Flamengo venceu por 2 a 0 o Olimpia, do Paraguai, na noite desta quinta-feira, em Assunção. Com o resultado, a equipe carioca terminou a primeira fase da Copa Mercosul na liderança do Grupo B, somando 15 pontos. Agora, o Flamengo enfrentará nas quartas-de-final o segundo melhor segundo colocado entre os cinco grupos - a disputa está entre Independiente, da Argentina, Cerro Porteño, do Paraguai, e Universidad Católica, do Chile. A primeira partida ocorrerá na próxima quarta-feira e será na casa do adversário. Nesta quinta-feira, o Flamengo entrou em campo com um time misto, pois já havia garantido, antecipadamente, a classificação à próxima fase do torneio. Desclassificado, o Olimpia tinha perdido todos seus jogos na Mercosul e também atuou sem muita motivação. A partida começou em ritmo lento. Mas Roma começou a se destacar a partir dos 32 minutos do primeiro tempo, quando abriu o placar para o Flamengo. Em lance individual, o atacante passou por um adversário e chutou, de fora da área, no canto direito do goleiro Tavarelli. Aos 41 minutos, Roma fez 2 a 0. Foi um bonito gol: após bom passe, ele dominou a bola na esquerda, deu um drible curto no zagueiro paraguaio e tocou cruzado. No segundo tempo, o Flamengo apenas administrou a vantagem no placar. No final do confronto, a equipe carioca quase fez o terceiro gol, através do meia Fábio Augusto, que cabeceou na trave, após cruzamento do lateral-direito Bruno Carvalho.