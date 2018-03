Flamengo vence outra na Série A2 O Flamengo, de Guarulhos, segue invicto na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Nesta quarta-feira à tarde, pela penúltima rodada, o time derrotou em casa o Botafogo por 2 a 1. O resultado pouco valeu para o time, que já tem garantido o primeiro lugar do Grupo 4, agora com 13 pontos, e a conseqüente vaga à fase final. Apesar da derrota, o clube de Ribeirão Preto ainda luta pela segunda vaga do grupo. Na última rodada, domingo, o time enfrenta em casa, no Estádio Santa Cruz, o Bandeirante. No jogo desta quarta-feira, o Flamengo foi superior durante os 90 minutos, tanto que o destaque foi o goleiro Marcão, do Botafogo, que evitou uma goleada. Ele, no entanto, não evitou o gol de Nilson, aos 25 minutos do primeiro tempo, que aproveitou cruzamento de Marcinho e cabeceou firme para as redes. Na segunda etapa, Luis Cláudio ampliou, batendo cruzado, aos 32 minutos. Na seqüência, o Botafogo diminuiu como Vitor Hugo, que invadiu a área, tirou o zagueiro e chutou forte.