Flamengo vence Paysandu por 2 a 0 Na estréia do técnico Waldemar de Oliveira, o Flamengo venceu o Paysandu por 2 a 0, neste sábado à noite no Maracanã, numa partida em que o destaque foi o goleiro da equipe carioca, Júlio César. Ele fez pelo menos quatro grandes defesas. Com resultado, o Flamengo soma 51 pontos, enquanto o Paysandu permanece bem próximo da zona de rebaixamento, com 39 pontos. O Flamengo foi melhor até marcar o primeiro gol, aos 12 minutos, numa investida do lateral Rafael, que recebeu passe de Jean e enganou o goleiro Carlos Germano com um toque sutil. Estranhamente, a partir da vantagem, a equipe carioca recuou e o Paysandu passou a pressioná-la em busca do empate. Numa falta muito bem cobrada por Luiz Fernando, Júlio César esticou-se todo para evitar o gol. Ele tocou com a ponta dos dedos na bola, que bateu ainda no travessão. Começava ali a despontar no jogo. Edílson deperdiçou ótima oportunidade ainda no primeiro tempo, diante de Carlos Germano. Compensou o erro depois, aos 27 da etapa final, quando concluiu duas vezes um cruzamento de Rafael para ampliar. Na primeira finalização, o goleiro do Paysandu fez bela defesa, mas permitiu o rebote. Edílson, então, sem marcação, chutou a segunda vez para fazer o gol. Antes, o Paysandu criou pelo menos três chances especiais de empatar. Em todas, Júlio César apareceu muito bem, com defesas plásticas. No final, Waldemar, irmão do técnico Oswaldo de Oliveira, que pediu demissão na semana passada do Flamengo, agradeceu o apoio dos jogadores e da torcida. Ele não percebeu uma faixa estendida pela torcida na arquibancada, exigindo sua saída.