Flamengo vence Sport em Recife O Flamengo levou a melhor no primeiro jogo pela semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira à noite, na Ilha do Retiro, em Recife. Fez 1 a 0 sobre o Sport e vai para o jogo da volta, na quarta-feira, no Rio, com dupla vantagem: joga em casa, no Maracanã, e por um empate. O gol do time carioca foi marcado aos 39 minutos do primeiro tempo, por Edílson, que recebeu livre um cruzamento de Jean. Até então, o Flamengo havia chutado três bolas no gol de Maizena. A equipe pernambucana já havia finalizado por sete vezes, levando mais perigo. Em uma das melhores jogadas do time do Sport ocorreu aos 34 minutos, depois que Cleyson Rato passou por três defensores do Flamengo e serviu para Nilson que finalizou mal. Já na segunda etapa, o Sport procurava o empate mas foi o Flamengo quem teve a primeira chance. Aos 16 minutos do segundo tempo, numa boa jogada de Athirson e Fábio Baiano, a bola terminou batendo na trave. O jogo foi equilibrado e rico em faltas nos dois lados --22 do Sport e 23 do Flamengo. Embora sempre na pressão, o Sport esteve nervoso e demonstrou sentir falta da dupla titular de atacantes: Adriano Chuva e Valdir Papel, que cumpriam suspensão. A importância do jogo para se chegar à final e a expectativa de vitória por jogar em casa, com a torcida lotando o estádio, também pesaram. O técnico Hélio dos Anjos, que normalmente elogia a performance de sua equipe, seja qual for a situação, não escondia a irritação com as falhas cometidas e gritava sem parar com os jogadores. As três substituições realizadas no segundo não surtiram efeito prático. Aos 35 minutos o empate não veio graças a boa defesa de Júlio Cesar, após chute de Djalma. Aos 45, já no finalzinho do jogo, Ricardinho também ameaçou com perigo a meta do Flamengo. Ficha Técnica: Sport 0 x 1 Flamengo. Gol: Edílson, aos 39 minutos do primeiro tempo. Sport: Maizena; Carlinhos, Gaúcho, Sílvio Criciuma e Juninho Goiano; Ataliba, Fernando César (Djalma), Cléber e Nildo; Júnior Amorim (Ricardinho) e Cleyson Rato (Fabinho). Técnico Hélio dos Anjos. Flamengo: Júlio César; Luciano, Valdson, André Bahia e Athirson; Fabinho, Jonatas(Fabiano Eller), Fábio Baiano(Igor) e Felipe; Edílson (Fernando Baiano) e Jean. Técnico: Nelsinho Baptista. Juiz: Heder Roberto Lopes (PR). Cartão Amarelo: Athirson, Luciano, André Bahia, Gaúcho. Renda e Público: Não fornecidos. Local: Estádio Ilha do Retiro.