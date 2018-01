Flamengo vende o meia Ibson Um grupo de investidores de Portugal contratou o meia Ibson, segundo anúncio feito nesta sexta-feira pela diretoria do Flamengo. Considerado uma das maiores revelações do Rubro-negro dos últimos tempos, o jogador de 20 anos foi vendido por dois milhões de euros, cerca de R$ 7,8 milhões. O jogador, que estava no Flamengo há um ano e meio, sequer apareceu para treinar nesta sexta-feira e já está de fora do jogo de sábado contra o Cabofriense, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Os dirigentes do Flamengo explicam que o contrato de Ibson terminaria no final deste ano e esta foi a oportunidade de o clube recuperar o investimento feito no atleta. O último jogo de Ibson com a camisa do Flamengo foi na primeira rodada do Estadual, quando o clube da Gávea foi goleado por 3 a 0. Na rodada seguinte, contra o Madureira (vitória por 1 a 0) Ibson alegou contusão e ficou de fora.