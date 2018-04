Flamengo vira e fica perto da vaga na Copa São Paulo

CAMPINAS - Emoção não faltou no Estádio Alfredo Castilho, em Bauru, na tarde desta quinta-feira, na abertura da terceira e última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar do Noroeste ter aberto 2 a 0, o Flamengo correu atrás do prejuízo e conseguiu uma virada heroica, por 3 a 2, praticamente se classificando para a segunda fase.

Mesmo já eliminado, o Noroeste contou com dois gols de bola parada - olímpico e de falta - de Douglas para sair na frente do Flamengo. O jogo parecia decidido, mas o zagueiro Rafael Dumas marcou duas vezes e deixou tudo igual. Aos 44 minutos do segundo tempo, Thiago Santos garantiu a virada rubro-negra.

O resultado praticamente garantiu a classificação do Flamengo, que chegou aos sete pontos e está na liderança isolada do Grupo I. Enquanto isso, o Noroeste é o lanterna, sem nenhum ponto conquistado. Para ficar com a vaga, o time rubro-negro precisa torcer para o Aquidauanense ganhar por menos de quatro gols do Santo André.