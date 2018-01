Flamengo busca virada e impõe terceira derrota seguida ao São Paulo

Dominado pelo Flamengo no Maracanã, o São Paulo perdeu por 2 a 1 e amargou sua terceira derrota seguida (duas pelo Brasileiro e uma pela Copa do Brasil) ontem à tarde. O clube permanece em sexto lugar no Brasileiro, com 31 pontos - 12 a menos que o líder e rival Corinthians. Antes festejado, o técnico colombiano Juan Carlos Osorio balança no cargo.

O time conseguiu abrir o marcador num lance isolado - um escanteio em que o goleiro flamenguista falhou -, mas jogou mal e poderia ter sofrido uma goleada, tantas foram as chances de gol desperdiçadas pelo adversário. Já no Flamengo o técnico Oswaldo de Oliveira, que substituiu Cristóvão Borges após a derrota para o Vasco pela Copa do Brasil, na última quarta-feira, estreou bem.

O domínio flamenguista foi nítido desde o início: nos primeiros 15 minutos o rubro-negro carioca encurralou o tricolor paulista em seu campo de defesa. Mas não teve nenhuma chance clara de gol e desperdiçou todos os ataques. Depois o jogo se equilibrou, embora o Flamengo continuasse melhor.

Aos 35 minutos, a velha máxima futebolística “quem não faz, toma” se fez presente: o São Paulo abriu o marcador aproveitando uma falha crônica da defesa flamenguista, há muitos jogos ineficaz em bolas aéreas. A primeira finalização do clube paulista rendeu um escanteio, que Carlinhos cobrou fechado. O goleiro flamenguista César não soube sair do gol, a bola passou pela defesa e o zagueiro tricolor Luis Eduardo marcou de cabeça.

Mas o Flamengo não se abalou e continuou pressionando: logo no primeiro lance após o gol, Guerrero arriscou de fora da área, exigindo boa defesa de Renan.

Aos 42 o clube carioca empatou, aproveitando uma falha tricolor. Após uma dividida em que o clube paulista reclamou de falta de Guerrero, Thiago Mendes ficou com a bola e tentou recuar de cabeça para Renan. Mas o passe do volante tricolor foi fraco e a bola sobrou para Ederson, que chutou sem chance para o goleiro tricolor: 1 a 1.

O segundo tempo começou com mais pressão flamenguista: nos três primeiros minutos, Guerrero teve três chances claras de gol. Perdeu as duas primeiras - o goleiro defendeu uma e na outra a bola saiu rente à trave esquerda. Aos 3 minutos, em seu primeiro lance no jogo, o lateral Auro, que havia substituído Bruno, recuou mal para Renan. A bola sobrou de novo para Guerrero, que desta vez não desperdiçou: 2 a 1.

Em desvantagem e tentando evitar a terceira derrota seguida, o São Paulo se atirou ao ataque, deixando espaço para o contra-ataque flamenguista. O tricolor criou algumas chances, mas as melhores oportunidades foram do Flamengo. Aos 34 minutos Sheik chutou no ângulo e obrigou Renan a fazer uma grande defesa. Cinco minutos depois foi a vez de Everton tentar e exigir nova intervenção do goleiro tricolor.

O São Paulo teve sua última boa chance aos 44 minutos, quando Carlinhos seguia com a bola dominada rumo à área e foi derrubado por Everton. O próprio meia tricolor cobrou para fora.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 1 SÃO PAULO

FLAMENGO - César; Pará, Wallace, Samir e Everton; Márcio Araújo, Canteros, Alan Patrick (Luiz Antonio) e Ederson (Paulinho); Emerson e Guerrero. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

SÃO PAULO - Renan Ribeiro; Bruno (Auro), Lucão (Wesley), Luiz Eduardo e Michel Bastos; Rodrigo Caio, Hudson, Thiago Mendes e Carlinhos; Centurión (Wilder) e Alexandre Pato. Técnico: Juan Carlos Osório.

GOLS - Luiz Eduardo, aos 35, e Ederson, aos 42 minutos do primeiro tempo; Guerrero, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wallace, Everton, Alan Patrick e Canteros (Flamengo); Bruno e Thiago Mendes (São Paulo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 1.163.960,00.

PÚBLICO - 36.991 pagantes (42.954 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).