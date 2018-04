Flamengo vive pressão dupla em clássico contra o Vasco Não há como fugir do tema. A cada dia que passa cresce a tensão no Flamengo quanto ao confronto com o Vasco, domingo, que pode resultar no título vascaíno e ainda na eliminação rubro-negra da disputa por uma vaga na Libertadores. Os jogadores rubro-negros procuram minimizar tal possibilidade e frisam que o mais importante é cumprir a meta de voltar ao torneio continental.