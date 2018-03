Flamengo volta a investir em atacante Durante o Campeonato Carioca, a contratação de um atacante era prioridade no Flamengo. Com a conquista do título, o assunto esfriou. Mas, após duas rodadas do Campeonato Brasileiro, o ataque do time ainda não marcou gols e a necessidade virou urgência. O técnico Abel Braga, em entrevistas, não esconde a vontade de contar no elenco com um atacante consagrado. O diretor-técnico Júnior disse estar atrás desse atleta, mas admite a dificuldade financeira nas negociações. "Procuro dois jogadores renomados que já cheguem para ser titular, mas não é fácil. Não há disponibilidade de atacantes no mercado. Faremos as coisas com os pés no chão. Não podemos mais fazer loucuras", disse Júnior. O diretor também fez questão de elogiar as duas contratações feitas recentemente para a disputa do Brasileiro: os atacantes Negreiros, ex-Rio Branco (PR), e Marcelo, ex-Bangu. "Ambos estão em boa forma física e técnica. E pelo o que tenho visto, foi o melhor que encontrei. Sei que treino é uma coisa e jogo é outra, mas confio nesses jogadores", revelou Júnior. Nesta segunda-feira, o lateral-esquerdo Nielsen e o atacante Flávio foram dispensados. O motivo foi simples: deficiência técnica.