Flamengo volta a usar titulares contra o Friburguense no Carioca

RIO - Pela formação que o treinador Jayme de Almeida esboçou no treino desta terça-feira, o Flamengo deve repetir contra o Friburguense, nesta quarta, às 17 horas, no estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, a escalação do último jogo. Apenas o banco de reservas deverá ter novidades. Já regularizado, o lateral-direito Léo poderá ficar entre os suplentes.

Apesar de a partida ser válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca, será mais uma oportunidade para os jogadores titulares se prepararem para a Copa Libertadores, que começa no mês que vem. Na "estreia", no último sábado, empate por 2 a 2 com o Duque de Caxias, no Maracanã.

No treinamento, Jayme de Almeida aproveitou também para testar as jogadas com bola parada e designou o recém-chegado Elano como cobrador oficial de faltas, fundamento em que o meia se destaca. Inclusive na última partida, já que deixou a sua marca ao bater uma falta no travessão.

Até agora, o Flamengo conquistou sete pontos e se encontra na segunda colocação do Campeonato Carioca, atrás apenas da surpreendente Cabofriense no número de gols marcados (5 a 4).