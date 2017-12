Flamengo volta aos treinos após o título De alto astral e sorridentes, os jogadores do Flamengo voltaram nesta quarta-feira aos treinos após a conquista da Taça Guanabara sobre o Fluminense, no sábado. Antes do início das atividades, o técnico Abel Braga e o diretor técnico Júnior reuniram o elenco para uma conversa. Na pauta, os dirigentes reiteraram o pedido para os jogadores manterem a concentração na disputa do segundo turno. "Sem dúvida. Temos que confirmar a boa fase, manter a postura. E, principalmente, ter os pés-no-chão", disse o meia Zinho, o mais experiente do jovem elenco rubro-negro. Nesta quarta-feira, quem se apresentou ao clube foi o volante Douglas Silva, recém-contratado. Ele estava no Atlético-PR e ainda não tem previsão de quando poderá estrear.