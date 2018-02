Flamengo volta atrás e contrata volante paraguaio Gavilán

O Flamengo confirmou nesta sexta-feira que fará um contrato de risco com o volante paraguaio Diego Gavilán. A decisão veio após uma reunião realizada na noite de quarta, com a participação do dr. José Luiz Runco, o supervisor Isaias Tinoco e o jogador Gavilán, além de seu procurador Regis Marques. "O Flamengo fará um acordo com o jogador por um período de um ano, com opção de rescisão, se necessário", informou a direção flamenguista, em um comunicado oficial. Gavilán se apresentará no dia 3 de janeiro com os demais jogadores do elenco. Pelo acordo, o time poderá dispensar o jogador, de 27 anos, caso ele tenha algum problema físico, sem que haja qualquer tipo de multa rescisória. Curiosamente, Gavilán não foi aprovado nos primeiros exames físicos realizados pelo clube.