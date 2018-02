Flamengo volta para paulista Itu A exemplo do que ocorreu na semana de preparação para o jogo contra o Palmeiras, o Flamengo vai buscar a tranqüilidade de Itu, no interior paulista, para tentar surpreender o São Paulo, domingo, no Morumbi. A delegação treina nesta terça-feira na Gávea e, na quarta-feira à tarde, embarca para Itu, onde treinará até sábado, véspera do confronto decisivo para o futuro do clube neste Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 50 pontos e precisa de mais um triunfo ou, pelo menos, de dois empates para se livrar do descenso. Vai enfrentar o Cruzeiro na última rodada, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. O semblante de jogadores e da comissão técnica é de preocupação, principalmente um dia após o empate sem gols com o Coritiba, diante de 40 mil torcedores no Maracanã. Mais preocupante ainda é a situação do meia Felipe no Flamengo. Destaque da equipe na conquista do título do Campeonato Carioca, Felipe ficou marcado neste Brasileiro pelas sucessivas expulsões por causa de insistentes reclamações contra os árbitros - ficou fora de seis confrontos. Levou nove cartões amarelo e dois vermelhos. Dos 44 jogos já disputados no Nacional, atuou apenas em 23. E foi raro brilhar. O contrato de Felipe termina no fim da temporada e a tendência é a de que ele seja dispensado.