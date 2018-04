Flamengo x Santos: 70.905 ingressos já vendidos

Promessa feita, promessa cumprida. E com quatro dias de antecedência. A torcida rubro-negra atendeu à convocação do técnico Joel Santana e já comprou mais de 70 mil ingressos até a noite de ontem, mais precisamente 70.905. O número já garante o novo recorde de público do Campeonato Brasileiro, atualmente de posse do São Paulo, com 69.874 pagantes, contra o América-RN, no dia 31 de outubro, quando o time paulista garantiu o quinto título brasileiro. Outra marca foi batida, quando os torcedores compraram mais de 30 mil entradas apenas ontem. Com isso, o clube colocou à venda mais 1.950 ingressos, aumentando a carga total para 81.844 bilhetes. Todas as arquibancadas já estão esgotadas. As 10.939 entradas de cadeiras azuis serão colocadas à venda a partir das 11 horas, na sede do clube na Gávea, na casa de show RioSampa (em Nova Iguaçu), em General Severiano (sede do Botafogo), no Estádio Caio Martins (Niterói), nas Laranjeiras (sede do Fluminense), na loja Kappa da Barra da Tijuca, e na Bilheteria 8 do Maracanã. A paixão dos rubro-negros pelo clube e a fé na classificação para a Libertadores ficam ainda mais comprovadas com o fato de que para o jogo com o Atlético-PR, que será apenas no dia 25, que faz parte da promoção da Nestlé, já foram vendidos 36.730 ingressos.