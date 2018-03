Flamenguistas atacam ônibus do Vasco Um grupo de torcedores do Flamengo atacou o ônibus que levava os jogadores do Vasco para a primeira partida da decisão do título do Campeonato Carioca, que começa às 15 horas, no Maracanã. Na entrada do estádio, os flamenguistas jogaram paus, pedras e garrafas de cerveja no veículo, que teve seus vidros quebrados. Os agressores foram contidos pela Polícia Militar e, apesar da violência, segundo o motorista do ônibus Manoel Penedo, não houve feridos.