Flamenguistas dominam o Palestra De um lado uma diversão ocasional, uma aposta sem grande comprometimento, assim é torcer para o Santo André. Corintianos, palmeirenses e são-paulinos que, nas horas vagas, dão uma força para o time do ABC. De outro, algo bem próximo de uma religião. Seguir o Flamengo, para vários dos que nesta quarta-feira tomaram o Palestra Itália, é uma missão. "Sou paulista, mas nasci flamenguista. Tinha de vir, vou em todo jogo que posso", disse o missionário e comerciante Carlos Magno Fernandes, de 33 anos. Desde o início da tarde, só se via vermelho e preto nas imediações do estádio que o Santo André escolheu para mandar a primeira partida da final da Copa do Brasil. Os vendedores ambulantes não tinham peças azuis. "Tá em falta", justificou Ademir Gonzaga, de 42 anos, que pouco antes do início da partida tentou comprar uma camisa da equipe e não conseguiu. Em casa, ele tem dois uniformes de times de futebol, um do Vasco - "meus pais são cariocas" - e outro do Palmeiras - "que é meu time do coração". Queria a do Santo André só estivesse barata, até porque ... "Não sei nem direito quais são as cores do clube." Encontrar alguém que torça exclusivamente para o clube do ABC é tarefa praticamente impossível. No estádio não foi diferente. O eletricista Donizete Aparecido de Sousa, de 32 anos, chegou bem perto de atender tais quesitos. "Em 1982, um dia antes do meu filho nascer, o Santo André venceu a Portuguesa por 3 a 0 no Campeonato Paulista. Ele (diz, apontando para o constrangido filho ao lado) ia se chamar Marcelo, mas mudou de nome depois do resultado. Virou André." Belo exemplo de fanatismo não? Pena que logo em seguida seu Donizete entregou. "Torço de verdade é para o Corinthians, mas sempre que posso apoio o clube da minha cidade." De Santo André chegou a ser anunciado que viriam 100 ônibus, o que não foi confirmado pelos torcedores. "Eu fiquei sabendo que estavam tentando trazer 70", disse o andreense Leonardo Ribas, que apesar da camisa azul da torcida, admitia ser são-paulino de coração. Ribas veio a São Paulo com mais 12 amigos e garante que estará no Maracanã para apoiar o time, independente da dificuldade de levar o título. "Vamos fretar um avião para 190 pessoas." Uma simpática família nordestina, de piauienses, chamava a atenção nas arquibancadas. Rufino Pereira levou a esposa Leila, dois amigos e a filha Rayssa, de 6 anos, para ver o Flamengo "começar a ser campeão". Os cinco moram em São Paulo, a garota Rayssa, inclusive, nasceu na capital paulista. "Eu, mesmo no Piauí, aprendi a amar esse time. A coisa mais linda do mundo é ver o uniforme rubro-negro em campo e queria que minha família toda visse isso", disse Rufino. "Na minha escola sou a única flamenguista, minhas amigas todas gostam ou do São Paulo ou do Corinthians", comentou a filha. O aposentado Jorge Aires Dionysio, de 63 anos, carioca, chegou a ficar irritado quando perguntado se o Flamengo era seu primeiro time. "Claro que sim, e no Rio por acaso dá para torcer para dois clubes?" Minutos antes do início da partida, o Santo André, ocupando uma pequena faixa do estádio, resolveu desafiar a torcida do Flamengo, comandada pela Raça Rubro Negra, que veio em peso a São Paulo. Gritaram mais alto, disputaram, por alguns minutos, de igual para igual, mas logo sucumbiram. De qualquer forma, valeu pela festa.