Flamenguistas elogiam atuação de Gomes O goleiro Gomes, do Cruzeiro, foi o principal assunto no vestiário do Flamengo após a partida. Tanto jogadores quanto o técnico Nelsinho Baptista destacaram a boa atuação e elogiaram o atleta mineiro, que fez belas defesas ao longo dos 90 minutos. "Ele estava num dia feliz. Tivemos várias oportunidades e, infelizmente, não conseguimos a vitória", afirmou o treinador rubro-negro. O goleiro Júlio César também elogiou o adversário. "Futebol é isso. Era o dia dele e o Gomes agarrou muito bem", disse o jogador, que também fez questão de parabenizar o atacante Fernando Baiano, autor do gol de empate. "A torcida tem cobrado muito, mas ele sempre marca gols decisivos como este." Fernando Baiano, artilheiro do Flamengo na temporada com 13 gols, era um dos poucos que demonstrava mais sinais de alegria. "Na hora do gol não sabia para quem olhar. Quando vi a bola sobrando para mim só pensei em chutar. Ainda bem que fui feliz no lance", contou o atleta. Ao contrário do atacante, o lateral-esquerdo Athirson nem chegou a entrar no vestiário para comentar o jogo. Foi embora e não comentou as vaias da torcida quando o Cruzeiro ganhava por 1 a 0. Mas Edílson falou sobre o companheiro. "Ele é um jogador que tem personalidade e não se abateu, tanto que procurava partir para o ataque. Procurei dar força o tempo todo", disse o atacante, que frisou a garra e a vontade do Flamengo em buscar o empate. "É muito difícil marcar um gol nos descontos numa final. Fomos pra cima deles e tivemos êxito." Apesar do resultado não ter sido o desejado, todos os jogadores foram unânimes em dizer que o Flamengo tem condições de ser campeão em Minas Gerais. De acordo com Nelsinho, o Cruzeiro deve jogar no ataque ao invés de tentar segurar o 0 a 0, placar que dará o título ao time mineiro. Para esta partida, o treinador deve contar com o retorno do meia Fábio Baiano, recuperado de contusão.