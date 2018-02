Flamenguistas ganham folga como prêmio A dois jogos de concretizar o sonho de disputar a Copa Libertadores da América de 2005, os atletas do Flamengo foram liberados do treino desta quinta-feira à tarde. Um prêmio para eles, que derrotaram o Vitória, por 2 a 0, na noite de quarta-feira, com o Maracanã lotado. Agora, o Rubro-Negro vai enfrentar o Santo André na decisão da Copa do Brasil - que ocorrerá nos dias 23 e 30 de junho. O primeiro confronto será realizado no Palestra Itália, na quarta-feira. O resultado do sorteio realizado nesta quinta-feira na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alegrou o meia Zinho. "É bom decidir em casa, principalmente se o Flamengo conquistar um ótimo resultado em São Paulo. A ansiedade é inevitável", declarou o experiente atleta. Antes, no domingo, o Flamengo terá um difícil confronto contra o Corinthians, em Limeira, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Abel Braga terá problemas para escalar a equipe: quatro atletas (Felipe, Reginaldo Araújo, Fabiano Eller e Da Silva) vão cumprir suspensão automática. Além disso, Zinho ainda se recupera de contusão no tornozelo esquerdo e também deve desfalcar a equipe. "Não há dúvida de que estamos com nossa cabeça voltada para a decisão da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro ainda tem muito jogo e dá para recuperar o que deixamos escapar até agora", declarou Abel Braga. Acostumado com a função de coadjuvante do time rubro-negro, o volante Da Silva marcou com eficiência o atacante Edilson e recebeu elogios do técnico Abel Braga. Ele falava nesta quinta-feira do jogo da véspera e parecia exultante. "Fiz uma das melhores partidas desde que cheguei ao Flamengo. Foi uma partida inesquecível, mas as comemorações já acabaram. Temos de nos concentrar para recuperar o time no Brasileiro e conquistar a Copa do Brasil", frisou Da Silva.