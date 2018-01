Flamenguistas invadem o ?Almeidão? A torcida do Flamengo invadiu o Almeidão. O estádio de João Pessoa ficou "pintado" de rubro-negro, as cores do time da equipe carioca e da bandeira da Paraíba, um dos motivos que fazem do Flamengo ter milhares de simpatizantes na capital e nas principais cidades do estado. Parecia mesmo que o jogo estava sendo disputado na Gávea. Cerca de 80% do estádio era Flamengo. Os 35 mil ingressos se esgotaram no sábado. A situação pode mudar no segundo jogo, em Maceió, onde a torcida do Flamengo não é tão grande como na Paraíba. Nesse caso, o São Paulo poderá ter um apoio até igual da torcida do Flamengo. O governador da Paraíba José Maranhão (PMDB), que se diz torcedor do Flamengo número um no estado, pretende até fazer uma homenagem time de Zagallo, caso a equipe carioca seja campeã. O plano do governador é organizar uma grande festa pela cidade com os jogadores e a comissão técnica, que na quinta-feira viajariam de Maceió, local do segundo e último jogo da decisão, e retornariam para João Pessoa. Só depois dessa recepção é que o time carioca voltaria para o Rio. Os portões do estádio abriram às 13 horas. Uma hora antes da partida havia poucos lugares no estádio, e na arquibancada "sol". É assim que o torcedor identifica, no Almeidão, o setor descoberto da arquibancada. O coberto é conhecido como "sombra". A torcida do São Paulo, que ganhou de brinde milhares de bandeiras e apitos do departamento de marketing do clube paulista, mesmo inferiorizada no estádio, fez muita festa. O supervisor do São Paulo, José Teixeira, estava preocupado antes do jogo, com o risco de um confronto entre torcedores do clube paulista e Flamengo. "Nossos torcedores têm que passar pela torcida deles para chegar à arquibancada. É um risco muito grande", disse José Teixeira, lembrando as brigas que ocorrem em São Paulo. Ele foi até falar com o comandante do policiamento no estádio para dar mais proteção para a torcida do São Paulo. "Não chore Eurico, morra!", dizia um cartaz de um torcedor do Flamengo, como desagravo ao presidente do Vasco, Eurico Miranda. O subsecretário de comunicação institucional do governo da Paraíba, Otto Marcelo, disse que de cada 10 torcedores no estado, 8 são flamenguista. "A maior torcida que um clube possa ter fora do seu estado de origem", afirmou Otto, empolgado com a festa que a final da Copa dos Campeões em João Pessoa. O clima de rivalidade entre São Paulo e Flamengo começou na véspera da partida. Os dois clubes queriam viajar para Maceió no mesmo dia e horário. Ou seja, amanhã, às 22 horas. Nenhum dos clubes queria o horário alternativo, às 20 horas, que a Sport Promotions, organizadora da competição, pôs à disposição dos clubes. A solução foi fazer um sorteio. Ganhou o São Paulo, que viajará às 22 horas. Assim, o time paulista terá mais tempo para descansar.