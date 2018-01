Flamenguistas rebatem afirmações de Liedson As críticas do atacante Liedson, do Corinthians, dizendo que o time paulista tem um elenco melhor do que o Flamengo, provocaram reações na Gávea. As duas equipes se enfrentarão neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e esta será a primeira vez que o jogador corintiano vai enfrentar seu ex-clube. "Ele tem o direito de achar o que quiser. Vejo o Flamengo com um bom elenco e a prova de fogo vai ser neste jogo contra eles", disse o zagueiro Fernando. De acordo com o jogador flamenguista, Liedson é um excelente atacante, mas não é impossível marcá-lo. "Já anularam até o Ronaldo (do Real Madrid), o Romário (do Al-Saad). Além disso, temos que pensar no time inteiro." Nesta quinta-feira, o Departamento de Registros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu nota oficial liberando as escalações do volante Paulo Miranda e do meia Ígor na partida contra o Corinthians. Em contrapartida, o volante Fabinho e meia Felipe cumprirão suspensão automática, por terem recebido o terceiro cartão amarelo.