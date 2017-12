Flávio comemora nova chance no Santos O lateral-direito Flávio foi recompensado por ter trabalhado forte, mesmo estando no banco de reservas do Santos. Ele vai substituir Paulo César, que passou mal no sábado à noite e não jogou domingo contra o Coritiba. Como o titular está sendo submetido a uma dieta para se recuperar da complicação estomacal, Flávio já tem escalação garantida para a partida de domingo contra o Paysandu, em Belém. "Foi importante e não esperava essa oportunidade que estou tendo na reta final do campeonato. Espero continuar colaborando para as vitórias do time". Ele admite, porém, que ainda falta um pouco de ritmo de jogo. "Estou melhorando e, com uma seqüência de partidas, a tendência e melhorar mais". Se Paulo César cruza muito bem a bola, Flávio comentou que está procurando se aperfeiçoar nesse fundamento. "Se surgir a oportunidade de servir os companheiros dentro da área, vou estar lá para fazer isso". Sua maior preocupação é com o adversário, que corre risco de rebaixamento. "Eles vão vir com tudo nessa partida e se o Santos segurar bem o começo do jogo, tem grandes chances de vitória". Seguindo o mandamento do técnico Vanderlei Luxemburgo, ele não pensa no líder Atlético-PR e nem nos próximos adversários. "Cada jogo é uma decisão para a gente e temos de pensar no Paysandu. Passou essa partida, vamos trabalhar para o próximo". O lateral entende que os reservas estão conseguindo manter o mesmo ritmo dos titulares que estão desfalcando o time. "Vamos ver se daqui para a frente a equipe possa jogar completa". Com a oportunidade que está surgindo, Flávio só pensa na partida. "É preciso estar sempre bem para alguma coisa acontecer em sua vida, estou bem e espeto ir bem no jogo", disse ele, ainda se preocupar com o término de seu contrato, no início do ano. "Quero estar concentrado só para jogo contra o Paysandu". O lateral aprova o esquema 3-5-2, que dá mais liberdade para atacar, mas está também acostumado ao 4-4-2. "Vai ser tranqüilo jogar, em qualquer esquema".