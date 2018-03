Flávio Conceição chega e treina Borussia O volante brasileiro Flávio Conceição foi apresentado nesta quarta-feira como o mais novo reforço do Borussia Dortmund e teve pouco tempo para saborear a transferência. Logo depois de assinar o contrato e participar de uma entrevista coletiva, o jogador que estava no Real Madrid fez seu primeiro treino junto aos novos companheiros. A chegada de Flávio Conceição foi muito comemorada, já que o time sofre com dois importantes desfalques - o alemão Torsten Fings e o brasileiro Evanilson se recuperam de contusões no joelho. Campeão da Liga Alemã em 2001, o Borussia Dortmund estréia neste final de semana no campeonato alemão, quando enfrenta o Schalke 04.