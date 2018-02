Flávio Conceição fecha com Galatasaray Mais um jogador brasileiro vai se transferir para o futebol turco. Além de Alex, que assinou com o Fenerbahce, o meia-campista Flávio Conceição (ex-Borussia Dortmund) acertou contrato por duas temporadas com o Galatasaray, garantiu neste domingo o presidente do clube, Ozhan Canaydin. O jogador é esperado em Istambul no final do mês.