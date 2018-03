Flávio Conceição pode estrear sábado O meio de campo Flávio Conceição poderá estrear no Borussia Dortmund na partida deste sábado, contra o Schalke, na abertura do campeonato alemão da temporada 2003-2004. O técnico do Borussia, Matthias Sammer, alega que o jogador está em boas condições físicas, mas espera que ele próprio diga que pode estrear pouco mais de 48 horas da sua concentração junto ao Real Madri.